Калинина Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гуляев Николай
Мать: Гуляева Варвара Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Калинин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Владимир Петрович
Отец ребёнка: Калинин Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно