Калинина Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гуляев Николай

Мать: Гуляева Варвара Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Калинин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Калинин Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно
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