Гуляев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.01.1926
Дочь: Бахарева Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Гуляева Варвара Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуляев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Гуляева Варвара Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Гуляева Варвара Павловна
Смерть
Неизвестно