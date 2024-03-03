Гуляев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1926

Дочь: Бахарева Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Гуляева Варвара Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуляев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Гуляева Варвара Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Гуляева Варвара Павловна

Смерть
Неизвестно
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