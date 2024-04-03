Селявин Александр Федоров
Место рожденияТамбовская обл., Первомайский р-н, Змиевский с/с
Дата рождения1904
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Тамбовская обл., Первомайский р-н, Змиевский с/с
Военная служба
?.06.1942
Первомайский РВК, Тамбовская обл., Первомайский р-н
Дата и место призыва__.06.1942 Первомайский РВК, Тамбовская обл., Первомайский р-нВоинское званиекрасноармеецПричина выбытияпропал без вестиДата выбытия__.12.1943Название источника донесенияЦАМОНомер ... Показать все
Смерть
?.12.1943