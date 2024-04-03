Селявин Александр Федоров 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Александр Федоров

Место рождения

Тамбовская обл., Первомайский р-н, Змиевский с/с

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Селявин Федор Григорьев

Мать: Селявина(Наседкина) (Наседкина) Варвара Петрова

Тамбовская обл., Первомайский р-н, Змиевский с/с
Военная служба
?.06.1942
Первомайский РВК, Тамбовская обл., Первомайский р-н
Дата и место призыва__.06.1942 Первомайский РВК, Тамбовская обл., Первомайский р-нВоинское званиекрасноармеецПричина выбытияпропал без вестиДата выбытия__.12.1943Название источника донесенияЦАМОНомер ... Показать все
Смерть
?.12.1943

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