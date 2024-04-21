Селявина(Наседкина) (Наседкина) Варвара Петрова
Место рожденияс. Старокленское Раненбургского уезда
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Наседкин Петр Самсонов
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1881
Рождение ребёнка
18.08.1883
Отец ребёнка: Селявин Федор Григорьев
Рождение ребёнка
06.06.1885
Сын: Селявин Тимофей Федорович
Отец ребёнка: Селявин Федор Григорьев
Рождение ребёнка
01.03.1887
Дочь: (Селявина) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Селявин Федор Григорьев
Рождение ребёнка
17.06.1889
Дочь: (Селявина) Мария Федорова
Отец ребёнка: Селявин Федор Григорьев
Рождение ребёнка
08.03.1892
Дочь: (Селявина) Дарья Федорова
Отец ребёнка: Селявин Федор Григорьев
Рождение ребёнка
09.12.1895
Дочь: (Селявина Ххх) Анна Федорова
Отец ребёнка: Селявин Федор Григорьев
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Селявин Федор Григорьев
Рождение ребёнка
1904
Сын: Селявин Александр Федоров
Отец ребёнка: Селявин Федор Григорьев
Смерть
Неизвестно