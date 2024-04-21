Селявина(Наседкина) (Наседкина) Варвара Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селявина(Наседкина) (Наседкина) Варвара Петрова

Место рождения

с. Старокленское Раненбургского уезда

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Наседкин Петр Самсонов

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1881

Муж: Селявин Федор Григорьев

Рождение ребёнка
18.08.1883

Сын: Селявин Андрей Федорович

Отец ребёнка: Селявин Федор Григорьев

Рождение ребёнка
06.06.1885

Сын: Селявин Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Селявин Федор Григорьев

Рождение ребёнка
01.03.1887

Дочь: (Селявина) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Селявин Федор Григорьев

Рождение ребёнка
17.06.1889

Дочь: (Селявина) Мария Федорова

Отец ребёнка: Селявин Федор Григорьев

Рождение ребёнка
08.03.1892

Дочь: (Селявина) Дарья Федорова

Отец ребёнка: Селявин Федор Григорьев

Рождение ребёнка
09.12.1895

Дочь: (Селявина Ххх) Анна Федорова

Отец ребёнка: Селявин Федор Григорьев

Рождение ребёнка
1897

Сын: Селявин Владимир Федоров

Отец ребёнка: Селявин Федор Григорьев

Рождение ребёнка
1904

Сын: Селявин Александр Федоров

Отец ребёнка: Селявин Федор Григорьев

Смерть
Неизвестно

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