Параскова Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскова Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Савватий Яковлев

Отец ребёнка: Катаев Яков (Иаков) Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катаев Яков (Иаков) Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Катаева) Мария Яковлева

Отец ребёнка: Катаев Яков (Иаков) Архипович

Смерть
Неизвестно

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