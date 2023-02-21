Выстрчил (Vystrčil) Франц (František) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выстрчил (Vystrčil) Франц (František)

Место рождения

Jeznice 10, okres České Budějovice, Jihočeský kraj, Česko, Jihočeský kraj, Česko

Дата рождения

03.10.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

1813 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1846

Отец: Vystrčil Vit

Мать: Vystrčilova Marie (Mariána)

Jeznice 10, okres České Budějovice, Jihočeský kraj, Česko, Jihočeský kraj, Česko
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Выстрчил Франц

Мать ребёнка: Выстрчил Вероника

Рождение ребёнка
01.04.1888

Сын: Выстрчил Йозеф

Мать ребёнка: Выстрчил Вероника

Глебовское, город Новороссийск, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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