Выстрчил (Vystrčil) Франц (František)
Место рожденияJeznice 10, okres České Budějovice, Jihočeský kraj, Česko, Jihočeský kraj, Česko
Дата рождения03.10.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1846
Отец: Vystrčil Vit
Jeznice 10, okres České Budějovice, Jihočeský kraj, Česko, Jihočeský kraj, Česko
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Выстрчил Франц
Мать ребёнка: Выстрчил Вероника
Рождение ребёнка
01.04.1888
Сын: Выстрчил Йозеф
Мать ребёнка: Выстрчил Вероника
Глебовское, город Новороссийск, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно