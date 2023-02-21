Выстрчил (Рынеш) Вероника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выстрчил (Рынеш) Вероника

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Выстрчил Франц

Отец ребёнка: Выстрчил (vystrčil) Франц (František)

Рождение ребёнка
01.04.1888

Сын: Выстрчил Йозеф

Отец ребёнка: Выстрчил (vystrčil) Франц (František)

Глебовское, город Новороссийск, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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