Выстрчил (Рынеш) Вероника
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Выстрчил Франц
Отец ребёнка: Выстрчил (vystrčil) Франц (František)
Рождение ребёнка
01.04.1888
Сын: Выстрчил Йозеф
Отец ребёнка: Выстрчил (vystrčil) Франц (František)
Глебовское, город Новороссийск, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно