Синяева Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синяев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синяева Екатерина Макаровна
Отец ребёнка: Макар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синяев Александр Макарович
Отец ребёнка: Макар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макар
Смерть
Неизвестно