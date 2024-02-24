Синяева Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синяева Лидия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синяев Александр

Мать: Грязнова Татьяна Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синяева Екатерина Макаровна

Отец ребёнка: Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синяев Александр Макарович

Отец ребёнка: Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синяев Павел Макарович

Отец ребёнка: Макар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макар

Смерть
Неизвестно
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