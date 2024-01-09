Сторожев Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1887
Отец: Сторожев Иван Андреевич
Бракосочетание
22.09.1914
Арзамас, Нижегородская область, Россия
Арзамасская Свято-Духовская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сторожев Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Сторожева Анна Александровна
Смерть
Неизвестно