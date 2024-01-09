Сторожев Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сторожев Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1887

Отец: Сторожев Иван Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
22.09.1914

Жена: Сторожева Анна Александровна

Арзамас, Нижегородская область, Россия
Арзамасская Свято-Духовская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сторожев Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Сторожева Анна Александровна

Смерть
Неизвестно
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