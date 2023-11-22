Максим Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Степан Кондратьев
Рождение ребёнка
1782
Сын: Стефан Максимов
Мать ребёнка: Агапия Афанасиева
Рождение ребёнка
1786
Сын: Матфей Максимов
Мать ребёнка: Агапия Афанасиева
Рождение ребёнка
1794
Сын: Поликарп Максимов
Мать ребёнка: Агапия Афанасиева
Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Екатерина Максимова
Мать ребёнка: Агапия Афанасиева
Осипово, Оханский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агапия Афанасиева
Смерть
Неизвестно