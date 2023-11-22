Максим Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Степан Кондратьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Стефан Максимов

Мать ребёнка: Агапия Афанасиева

Рождение ребёнка
1786

Сын: Матфей Максимов

Мать ребёнка: Агапия Афанасиева

Рождение ребёнка
1794

Сын: Поликарп Максимов

Мать ребёнка: Агапия Афанасиева

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Екатерина Максимова

Мать ребёнка: Агапия Афанасиева

Осипово, Оханский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агапия Афанасиева

Смерть
Неизвестно
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