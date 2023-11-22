Агапия Афанасиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1782
Сын: Стефан Максимов
Отец ребёнка: Максим Степанов
Рождение ребёнка
1786
Сын: Матфей Максимов
Отец ребёнка: Максим Степанов
Рождение ребёнка
1794
Сын: Поликарп Максимов
Отец ребёнка: Максим Степанов
Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Екатерина Максимова
Отец ребёнка: Максим Степанов
Осипово, Оханский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Степанов
Смерть
Неизвестно