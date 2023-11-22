Агапия Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапия Афанасиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Стефан Максимов

Отец ребёнка: Максим Степанов

Рождение ребёнка
1786

Сын: Матфей Максимов

Отец ребёнка: Максим Степанов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Поликарп Максимов

Отец ребёнка: Максим Степанов

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Екатерина Максимова

Отец ребёнка: Максим Степанов

Осипово, Оханский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Степанов

Смерть
Неизвестно
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