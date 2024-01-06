Сафин Мухаметхан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Сафина Накия Мухаметхановна
Мать ребёнка: Сафина Джамалия
Рождение ребёнка
06.11.1932
Дочь: Багаева Фасахат Мухаметхановна
Мать ребёнка: Сафина Джамалия
Рождение ребёнка
09.08.1935
Дочь: Сафина Зинаида Мухаметхановна
Мать ребёнка: Сафина Джамалия
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Мустафина Роуза Мухаметхановна
Мать ребёнка: Сафина Джамалия
Смерть
Неизвестно