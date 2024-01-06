Сафин Мухаметхан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафин Мухаметхан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Сафина Накия Мухаметхановна

Мать ребёнка: Сафина Джамалия

Рождение ребёнка
06.11.1932

Дочь: Багаева Фасахат Мухаметхановна

Мать ребёнка: Сафина Джамалия

Рождение ребёнка
09.08.1935

Дочь: Сафина Зинаида Мухаметхановна

Мать ребёнка: Сафина Джамалия

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Мустафина Роуза Мухаметхановна

Мать ребёнка: Сафина Джамалия

Смерть
Неизвестно
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