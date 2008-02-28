Яковлев Георгий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1931
Дата смерти28.02.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1958
Рождение ребёнка
05.09.1961
Рождение ребёнка
15.07.1969
Смерть
28.02.2008