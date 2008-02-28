Яковлев Георгий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Георгий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1931

Дата смерти

28.02.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Ираида Иннокентьевна

Рождение ребёнка
27.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева Ираида Иннокентьевна

Рождение ребёнка
05.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева Ираида Иннокентьевна

Рождение ребёнка
15.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева Ираида Иннокентьевна

Смерть
28.02.2008

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