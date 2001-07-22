Яковлева Ираида Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1931
Дата смерти22.07.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1958
Рождение ребёнка
05.09.1961
Рождение ребёнка
15.07.1969
Смерть
22.07.2001
Голуметь, Черемховский муниципальный район, Иркутская область