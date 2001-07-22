Яковлева Ираида Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлева Ираида Иннокентьевна

Яковлева Ираида Иннокентьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1931

Дата смерти

22.07.2001

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1931

Отец: Бобровский Иннокентий Алексеевич

Мать: Бобровская (Деревнина) Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Георгий Петрович

Рождение ребёнка
27.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Георгий Петрович

Рождение ребёнка
05.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Георгий Петрович

Рождение ребёнка
15.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Георгий Петрович

Смерть
22.07.2001
Голуметь, Черемховский муниципальный район, Иркутская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.