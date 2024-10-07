Дарья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1697 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопий Панкратиевич

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Дарья Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Панкратиевич

Пестриково, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Панкратиевич

Рождение ребёнка
1739

Сын: Александр Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Панкратиевич

Смерть
Неизвестно

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