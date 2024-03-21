Примак (Шапиро) Нина Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Примак (Шапиро) Нина Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шапиро Наум

Мать: Шапиро Лея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Примак Лев

Отец ребёнка: Примак Аврам-Берко

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родина (Примак) Елизавета

Отец ребёнка: Примак Аврам-Берко

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Примак Аврам-Берко

Рождение ребёнка
29.05.1935

Сын: Примак Наум

Отец ребёнка: Примак Аврам-Берко

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