Примак Аврам-Берко
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Примак Иосиф
Мать: Примак ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Примак Лев
Мать ребёнка: Примак (Шапиро) Нина Наумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родина (Примак) Елизавета
Мать ребёнка: Примак (Шапиро) Нина Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1935
Сын: Примак Наум
Мать ребёнка: Примак (Шапиро) Нина Наумовна