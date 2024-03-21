Примак Аврам-Берко — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Примак Аврам-Берко

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Примак Иосиф

Мать: Примак ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Примак Лев

Мать ребёнка: Примак (Шапиро) Нина Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родина (Примак) Елизавета

Мать ребёнка: Примак (Шапиро) Нина Наумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Примак (Шапиро) Нина Наумовна

Рождение ребёнка
29.05.1935

Сын: Примак Наум

Мать ребёнка: Примак (Шапиро) Нина Наумовна

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