Шайдурова (Брехова) Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1953
Дата смерти16.05.2003
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1953
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шайдуров Владимир Иванович
Смерть
16.05.2003
Похороны
Неизвестно