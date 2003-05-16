Шайдурова (Брехова) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдурова (Брехова) Любовь Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1953

Дата смерти

16.05.2003

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1922 г.р.

Муж

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ахукова (Пушкарева) Александра Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайдуров Владимир Иванович

Рождение ребёнка
12.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шайдуров Владимир Иванович

Смерть
16.05.2003
Похороны
Неизвестно

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