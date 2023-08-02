GÓRSKI (SZEMBEK) Anna Marya
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1880
Дата смерти08.02.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1880
Отец: Szembek Zygmunt
Мать: Szembek Klementyna
Бракосочетание
18.09.1906
Муж: Górski Antoni
(Ukraina) Lwów, Ukraina
Рождение ребёнка
02.08.1908
Дочь: Maria Pia
Отец ребёнка: Górski Antoni
Wola Pękoszewska
Рождение ребёнка
12.04.1911
Сын: Górski Andrzej Jan
Отец ребёнка: Górski Antoni
Wola Pękoszewska
Рождение ребёнка
12.04.1911
Сын: Górski Zygmunt Jan Franciszek
Отец ребёнка: Górski Antoni
Wola Pękoszewska
Рождение ребёнка
19.01.1915
Сын: Górski Jerzy
Отец ребёнка: Górski Antoni
Warszawa
Смерть
08.02.1966
Sopot