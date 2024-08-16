Арчакова Варвара Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882
Отец: Арчаков Антон Григорьев
Мать: не указана
видимо не наша
Восприемник
09.03.1896 ст.
Большая Талинка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Девица У Алексея родители Степан Абрамов Арчаков Феодосия Филиппова
Смерть
Неизвестно