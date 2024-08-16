Арчакова Варвара Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арчакова Варвара Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1797 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: Арчаков Антон Григорьев

Мать: не указана

видимо не наша
Восприемник
09.03.1896 ст.
Большая Талинка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Девица У Алексея родители Степан Абрамов Арчаков Феодосия Филиппова
Смерть
Неизвестно

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