Дария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Ефим Хапкин
Рождение ребёнка
02.04.1911 ст.
Сын: Георгий Ефимов
Отец ребёнка: Петров Ефим Хапкин
Курбатово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно