Дария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДария Васильева

Дария Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Ефим Хапкин

Рождение ребёнка
02.04.1911 ст.

Сын: Георгий Ефимов

Отец ребёнка: Петров Ефим Хапкин

Курбатово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.