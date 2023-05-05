Усов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Никах
Неизвестно
Жена: не указана
Новочеремшанск, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Никах
Неизвестно
Жена: не указана
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1930
Мать ребёнка: Усова (Шамова) Лидия Георгиевна
Смерть
Неизвестно