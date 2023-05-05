Усов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Никах
Неизвестно

Жена: не указана

Новочеремшанск, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Никах
Неизвестно

Жена: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова (Шамова) Лидия Георгиевна

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.05.1930

Сын: Усов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Усова (Шамова) Лидия Георгиевна

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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