Наталья ??Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья ??Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семушкин Степан Семенович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Петр Степанович

Отец ребёнка: Семушкин Степан Семенович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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