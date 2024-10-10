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Семушкин Степан Семенович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.08.1809 ст.

Дата смерти

05.10.1871 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1809 ст.

Отец: Семушкин Семен Ефимович

Мать: Прасковья Ефимовна (Семеновна)

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья ??Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семушкина Лукерья (Гликерия) Никитовна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Семушкина) Марфа Степановна

Мать ребёнка: Семушкина Лукерья (Гликерия) Никитовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Неонила Степановна

Мать ребёнка: Семушкина Лукерья (Гликерия) Никитовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Семушкина) Февронья Степановна

Мать ребёнка: Семушкина Лукерья (Гликерия) Никитовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Петр Степанович

Мать ребёнка: Наталья ??Илларионовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
05.10.1871 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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