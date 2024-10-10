Семушкин Степан Семенович
Место рождения
Дата рождения01.08.1809 ст.
Дата смерти05.10.1871 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1809 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья ??Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Семушкина) Марфа Степановна
Мать ребёнка: Семушкина Лукерья (Гликерия) Никитовна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Неонила Степановна
Мать ребёнка: Семушкина Лукерья (Гликерия) Никитовна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Семушкина) Февронья Степановна
Мать ребёнка: Семушкина Лукерья (Гликерия) Никитовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Петр Степанович
Мать ребёнка: Наталья ??Илларионовна
Смерть
05.10.1871 ст.