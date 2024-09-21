Казорина (Шатунова) Екатерина Михеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шатунов Михей Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1899 ст.
Дочь: Ковальчуков (Казорина Муравлева) Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Казорин Алексей Прокопьев
Аркадак, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.02.1907 ст.
Дочь: Казорина Мария Алексеева
Отец ребёнка: Казорин Алексей Прокопьев
Рождение ребёнка
12.06.1909 ст.
Дочь: Казорина Анна Алексеева
Отец ребёнка: Казорин Алексей Прокопьев
Рождение ребёнка
04.10.1911 ст.
Дочь: Казорина Пелагея Алексеева
Отец ребёнка: Казорин Алексей Прокопьев
Рождение ребёнка
03.08.1913 ст.
Дочь: Казорина Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Казорин Алексей Прокопьев
Рождение ребёнка
03.02.1916 ст.
Сын: Казорин Симеон Незаконный
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.05.1918 ст.
Дочь: Казорина Елена Незаконный
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно