Казорина (Шатунова) Екатерина Михеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казорина (Шатунова) Екатерина Михеева

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатунов Михей Антонов

Мать: Шатунова Ульяна Герасимова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казорин Алексей Прокопьев

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1899 ст.

Дочь: Ковальчуков (Казорина Муравлева) Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Казорин Алексей Прокопьев

Аркадак, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.02.1907 ст.

Дочь: Казорина Мария Алексеева

Отец ребёнка: Казорин Алексей Прокопьев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.06.1909 ст.

Дочь: Казорина Анна Алексеева

Отец ребёнка: Казорин Алексей Прокопьев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.10.1911 ст.

Дочь: Казорина Пелагея Алексеева

Отец ребёнка: Казорин Алексей Прокопьев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.08.1913 ст.

Дочь: Казорина Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Казорин Алексей Прокопьев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.02.1916 ст.

Сын: Казорин Симеон Незаконный

Отец ребёнка: не указан

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.05.1918 ст.

Дочь: Казорина Елена Незаконный

Отец ребёнка: не указан

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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