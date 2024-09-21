Ковальчуков (Казорина Муравлева) Параскева Алексеева
Место рождения
Дата рождения1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899 ст.
Бракосочетание
03.02.1917 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Пётр Акимов Янкин- запасной рядовой Иаков Евдокимов Тараканчиков По невесте Ефим Кузьмин Леуткин Афанасий Петров Янкин
Рождение ребёнка
09.04.1918 ст.
Сын: Ковальчуков Иоанн Васильев
Отец ребёнка: Ковальчуков Василий Андреев
Смерть
Неизвестно