Ковальчуков (Казорина Муравлева) Параскева Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальчуков (Казорина Муравлева) Параскева Алексеева

Место рождения

Аркадак, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899 ст.

Отец: Казорин Алексей Прокопьев

Мать: Казорина (Шатунова) Екатерина Михеева

Аркадак, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
03.02.1917 ст.

Муж: Ковальчуков Василий Андреев

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Пётр Акимов Янкин- запасной рядовой Иаков Евдокимов Тараканчиков По невесте Ефим Кузьмин Леуткин Афанасий Петров Янкин
Рождение ребёнка
09.04.1918 ст.

Сын: Ковальчуков Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Ковальчуков Василий Андреев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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