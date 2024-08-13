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Кобляков Даниил Дорофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Кобляков Дорофей Анисимович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Коблякова) Евдокия Даниловна

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Стефанида

Рождение ребёнка
1831

Сын: Кобляков Семен Данилович

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Стефанида

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Коблякова) Пелагея Даниловна

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Стефанида

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Коблякова) Параскева Даниловна

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Стефанида

Смерть
1840

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