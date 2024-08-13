Кобляков Даниил Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Кобляков Дорофей Анисимович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Коблякова) Евдокия Даниловна
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Стефанида
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Стефанида
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Коблякова) Пелагея Даниловна
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Стефанида
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Коблякова) Параскева Даниловна
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Стефанида
Смерть
1840