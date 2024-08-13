Коблякова (Коблякова) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коблякова (Коблякова) Стефанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Коблякова) Евдокия Даниловна

Отец ребёнка: Кобляков Даниил Дорофеевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Кобляков Семен Данилович

Отец ребёнка: Кобляков Даниил Дорофеевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Коблякова) Пелагея Даниловна

Отец ребёнка: Кобляков Даниил Дорофеевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Коблякова) Параскева Даниловна

Отец ребёнка: Кобляков Даниил Дорофеевич

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