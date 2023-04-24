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Держалов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1939

Дата смерти

12.09.1991

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

1959 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1939

Отец: Держалов Александр Иванович

Мать: Держалова (Куприянова) Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Держалова (Усищева) Нина

Рождение ребёнка
19.07.1959

Сын: Держалов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Держалова (Усищева) Нина

Рождение ребёнка
08.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Держалова (Кашинская) Галина Константиновна

Рождение ребёнка
27.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Держалова (Кашинская) Галина Константиновна

Смерть
12.09.1991

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