Держалов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1939
Дата смерти12.09.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Держалова (Усищева) Нина
Рождение ребёнка
19.07.1959
Сын: Держалов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Держалова (Усищева) Нина
Рождение ребёнка
08.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Держалова (Кашинская) Галина Константиновна
Рождение ребёнка
27.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Держалова (Кашинская) Галина Константиновна
Смерть
12.09.1991