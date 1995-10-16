Держалова (Кашинская) Галина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1940
Дата смерти16.10.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1940
Рождение ребёнка
08.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Держалов Николай Александрович
Рождение ребёнка
27.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Держалов Николай Александрович
Смерть
16.10.1995