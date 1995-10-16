Держалова (Кашинская) Галина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДержалова (Кашинская) Галина Константиновна

Держалова (Кашинская) Галина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1940

Дата смерти

16.10.1995

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1940

Отец: Кашинский Константин Александрович

Мать: Кашинская (Чайка) Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
08.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Держалов Николай Александрович

Рождение ребёнка
27.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Держалов Николай Александрович

Смерть
16.10.1995

Мы используем куки для улучшения работы сайта.