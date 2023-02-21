Фидровский Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1818
Дата смерти1873
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1818
Отец: Фидровский Алексей
Рождение ребёнка
14.06.1862
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Фидровская Юзефа
Рождение ребёнка
31.10.1863
Сын: Фидровский Стефан
Мать ребёнка: Фидровская Юзефа
Рождение ребёнка
23.06.1872
Сын: Фидровский Владимир
Мать ребёнка: Фидровская Юзефа
Радом, Польша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фидровская Юзефа
Смерть
1873