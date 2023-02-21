Фидровский Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фидровский Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1818

Дата смерти

1873

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1818

Отец: Фидровский Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1862

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Фидровская Юзефа

Рождение ребёнка
31.10.1863

Сын: Фидровский Стефан

Мать ребёнка: Фидровская Юзефа

Рождение ребёнка
23.06.1872

Сын: Фидровский Владимир

Мать ребёнка: Фидровская Юзефа

Радом, Польша
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фидровская Юзефа

Смерть
1873
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