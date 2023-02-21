Фидровская (Касперова) Юзефа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Касперов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1862
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Фидровский Виктор
Рождение ребёнка
31.10.1863
Сын: Фидровский Стефан
Отец ребёнка: Фидровский Виктор
Рождение ребёнка
23.06.1872
Сын: Фидровский Владимир
Отец ребёнка: Фидровский Виктор
Радом, Польша
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фидровский Виктор
Смерть
Неизвестно