Фидровская (Касперова) Юзефа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фидровская (Касперова) Юзефа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Касперов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1862

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Фидровский Виктор

Рождение ребёнка
31.10.1863

Сын: Фидровский Стефан

Отец ребёнка: Фидровский Виктор

Рождение ребёнка
23.06.1872

Сын: Фидровский Владимир

Отец ребёнка: Фидровский Виктор

Радом, Польша
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фидровский Виктор

Смерть
Неизвестно
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