(Истремская) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Истремская) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1961

Дата смерти

04.05.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.05.2020

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