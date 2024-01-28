Тюменцева Матрона Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1789 и 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1789 и 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816
Дочь: Тюменцева Агафья Даниловна
Отец ребёнка: Тюменцев Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Тюменцев Алексей Данилович
Отец ребёнка: Тюменцев Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Тюменцева Евдокия Даниловна
Отец ребёнка: Тюменцев Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Тюменцева Агриппина Даниловна
Отец ребёнка: Тюменцев Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Тюменцева Анна Даниловна
Отец ребёнка: Тюменцев Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Тюменцев Даниил Андреевич
Смерть
Неизвестно