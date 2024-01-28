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Тюменцева Матрона Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1789 и 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1789 и 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюменцев Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816

Дочь: Тюменцева Агафья Даниловна

Отец ребёнка: Тюменцев Даниил Андреевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Тюменцев Алексей Данилович

Отец ребёнка: Тюменцев Даниил Андреевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Тюменцева Евдокия Даниловна

Отец ребёнка: Тюменцев Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Тюменцева Агриппина Даниловна

Отец ребёнка: Тюменцев Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Тюменцева Анна Даниловна

Отец ребёнка: Тюменцев Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Тюменцев Павел Данилович

Отец ребёнка: Тюменцев Даниил Андреевич

Смерть
Неизвестно

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