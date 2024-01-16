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Тюменцев Алексей Данилович

Место рождения

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

Между 1838 и 1840 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: Тюменцев Даниил Андреевич

Мать: Тюменцева Матрона Дмитриевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Около 1835 ст.

Жена: Тюменцева Анна Александровна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Тюменцева Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Тюменцева Анна Александровна

Смерть
Между 1838 и 1840 ст.
Рождение ребёнка
?.02.1838

Дочь: Тюменцева Агриппина Алексеевна

Мать ребёнка: Тюменцева Анна Александровна

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