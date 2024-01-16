Тюменцев Алексей Данилович
Место рождения
Дата рождения1817 ст.
Дата смертиМежду 1838 и 1840 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Бракосочетание
Около 1835 ст.
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Тюменцева Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Тюменцева Анна Александровна
Смерть
Между 1838 и 1840 ст.
Рождение ребёнка
?.02.1838
Дочь: Тюменцева Агриппина Алексеевна
Мать ребёнка: Тюменцева Анна Александровна