Усольцева (Коростелева) Устинья Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1793
Сын: Усольцев Ларион Васильевич
Отец ребёнка: Усольцев Василий Данилович
Рождение ребёнка
20.08.1795
Сын: Усольцев Самойло Васильевич
Отец ребёнка: Усольцев Василий Данилович
Рождение ребёнка
24.01.1797
Дочь: (Усольцева) Ксенья Васильевна
Отец ребёнка: Усольцев Василий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Усольцев Никита Васильевич
Отец ребёнка: Усольцев Василий Данилович
Смерть
Неизвестно