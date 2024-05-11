Усольцева (Коростелева) Устинья Матвеевна Около 1763 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усольцева (Коростелева) Устинья Матвеевна

Место рождения

Сажино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Сажино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцев Василий Данилович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1793

Сын: Усольцев Ларион Васильевич

Отец ребёнка: Усольцев Василий Данилович

Рождение ребёнка
20.08.1795

Сын: Усольцев Самойло Васильевич

Отец ребёнка: Усольцев Василий Данилович

Рождение ребёнка
24.01.1797

Дочь: (Усольцева) Ксенья Васильевна

Отец ребёнка: Усольцев Василий Данилович

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Усольцев Никита Васильевич

Отец ребёнка: Усольцев Василий Данилович

Смерть
Неизвестно

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