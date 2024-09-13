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Устинья Евсеевна

Место рождения

Болгары

Дата рождения

02.10.1770 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1770 ст.

Отец: Евсей Иванович

Мать: Варвара Прокофьевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZS-CH6H?i=267&wc=QG6Q-R3T%3A1047421501%2C1047693101%2C1047698701%2C1588887781&cc=1931806
Бракосочетание
21.01.1795 ст.

Муж: Пудовкин Стефан Прокофьевич

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-C9N5?i=30&wc=QGC6-GK7%3A1047421501%2C1047693101%2C1047698701%2C1588887072&cc=1931806
Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Дочь: Домна Степановна

Отец ребёнка: Пудовкин Стефан Прокофьевич

Рождение ребёнка
22.01.1799 ст.

Сын: Пудовкин Григорий Стефанович

Отец ребёнка: Пудовкин Стефан Прокофьевич

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZS-49S6-8?wc=QPJL-TY9%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590432692&cc=1931806
Рождение ребёнка
21.09.1803 ст.

Дочь: Фекла Степановна

Отец ребёнка: Пудовкин Стефан Прокофьевич

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z9-DGYX?i=2&wc=QPDP-GLD%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590045290&cc=1931806
Рождение ребёнка
22.04.1805 ст.

Дочь: Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Пудовкин Стефан Прокофьевич

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z9-6XV9?i=1&wc=QPVB-YKT%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590432550&cc=1931806
Рождение ребёнка
03.03.1808 ст.

Сын: Пудовкин Ефрем Стефанович

Отец ребёнка: Пудовкин Стефан Прокофьевич

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z9-882R?i=259&wc=QPCS-KD9%3A1047421501%2C1047693101%2C1047698701%2C1590045453&cc=1931806
Рождение ребёнка
02.10.1809 ст.

Сын: Сергей Стефанович

Отец ребёнка: Пудовкин Стефан Прокофьевич

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z9-DX97?i=1&wc=QPG2-S6S%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590432342&cc=1931806
Смерть
Неизвестно

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