Устинья Евсеевна
Место рожденияБолгары
Дата рождения02.10.1770 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
02.10.1770 ст.
Отец: Евсей Иванович
Мать: Варвара Прокофьевна
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Бракосочетание
21.01.1795 ст.
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Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Дочь: Домна Степановна
Отец ребёнка: Пудовкин Стефан Прокофьевич
Рождение ребёнка
22.01.1799 ст.
Сын: Пудовкин Григорий Стефанович
Отец ребёнка: Пудовкин Стефан Прокофьевич
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Рождение ребёнка
21.09.1803 ст.
Дочь: Фекла Степановна
Отец ребёнка: Пудовкин Стефан Прокофьевич
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Рождение ребёнка
22.04.1805 ст.
Дочь: Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Пудовкин Стефан Прокофьевич
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Рождение ребёнка
03.03.1808 ст.
Сын: Пудовкин Ефрем Стефанович
Отец ребёнка: Пудовкин Стефан Прокофьевич
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Рождение ребёнка
02.10.1809 ст.
Сын: Сергей Стефанович
Отец ребёнка: Пудовкин Стефан Прокофьевич
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Смерть
Неизвестно