Oslbhaus (Nunes Vaz) Rachel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Oslbhaus (Nunes Vaz) Rachel

Место рождения

Hackney, London, England, United Kingdom

Дата рождения

1894

Дата смерти

19.03.1932

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1866 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Nunes Vaz Isaac

Мать: Nunes Vaz Rebecca (Theodora)

Hackney, London, England, United Kingdom
Место жительства
31.03.1901
Место жительства
1910
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Oslbhaus Otto

Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.03.1932
Lake City, Columbia, Florida, United States
Похороны
19.03.1932
New York City, New York
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