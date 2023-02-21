Oslbhaus (Nunes Vaz) Rachel
Место рожденияHackney, London, England, United Kingdom
Дата рождения1894
Дата смерти19.03.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Nunes Vaz Isaac
Hackney, London, England, United Kingdom
Место жительства
31.03.1901
Место жительства
1910
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Oslbhaus Otto
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.03.1932
Lake City, Columbia, Florida, United States
Похороны
19.03.1932
New York City, New York