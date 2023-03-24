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Könönen Tahvo Mikonpoika

Место рождения

Anoniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

29.10.1864

Дата смерти

13.11.1933

Пол

Мужской

Отец

Около 1821 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1864

Отец: Könönen Mikko Mikonpoika

Мать: Könönen (Juvonen) Anna

Рождение ребёнка
12.06.1890

Сын: Könönen Tauno Tahvonpoika

Мать ребёнка: Könönen (Vuojolainen) Tiina

Рождение ребёнка
12.12.1899

Дочь: (Könönen) Eliisa Tahvontytär

Мать ребёнка: Könönen (Vuojolainen) Tiina

Смерть
13.11.1933

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