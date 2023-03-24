Könönen Tahvo Mikonpoika
Место рожденияAnoniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения29.10.1864
Дата смерти13.11.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1864
Отец: Könönen Mikko Mikonpoika
Мать: Könönen (Juvonen) Anna
Рождение ребёнка
12.06.1890
Сын: Könönen Tauno Tahvonpoika
Мать ребёнка: Könönen (Vuojolainen) Tiina
Рождение ребёнка
12.12.1899
Дочь: (Könönen) Eliisa Tahvontytär
Мать ребёнка: Könönen (Vuojolainen) Tiina
Смерть
13.11.1933