(Könönen) Eliisa Tahvontytär
Место рожденияNaatselkä, Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения12.12.1899
Дата смерти27.09.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1899
Отец: Könönen Tahvo Mikonpoika
Мать: Könönen Tiina
Naatselkä, Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
27.09.1900