(Könönen) Eliisa Tahvontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Könönen) Eliisa Tahvontytär

Место рождения

Naatselkä, Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

12.12.1899

Дата смерти

27.09.1900

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1899

Отец: Könönen Tahvo Mikonpoika

Мать: Könönen Tiina

Naatselkä, Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
27.09.1900
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