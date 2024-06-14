Феодосия Степанова
Место рождения
Дата рождения23.05.1738
Дата смерти1738
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1738
Отец: Мой Степан Гаврилов
Мать: Моя Анна Семёнова
ИВ-1738 Феодосии нет МК-1738 23.05.1738 Деревни Икорникова у крестьянина Стефана Гаврилова дочь Феодосия === ИВ-1739 и далее Феодосии нет МК-1738 записи о смерти нет МК-1739 --- МК-1740 записи о смер... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1738