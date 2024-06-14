Феодосия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Степанова

Место рождения

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.05.1738

Дата смерти

1738

Пол

Женский

Отец

1712 г.р.

Мать

1710 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1738

Отец: Мой Степан Гаврилов

Мать: Моя Анна Семёнова

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1738 Феодосии нет МК-1738 23.05.1738 Деревни Икорникова у крестьянина Стефана Гаврилова дочь Феодосия === ИВ-1739 и далее Феодосии нет МК-1738 записи о смерти нет МК-1739 --- МК-1740 записи о смер... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1738
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

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