Анцыпов Константин Андреевич 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАнцыпов Константин Андреевич

Анцыпов Константин Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

10.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Анцыпов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анцыпов Николай Константинович

Мать ребёнка: Анцыпова (Горошко) Ольга Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анцыпова (Горошко) Ольга Никифоровна

Рождение ребёнка
14.10.1932

Дочь: Соболь (Анцыпова) Анна Константиновна

Мать ребёнка: Анцыпова (Горошко) Ольга Никифоровна

Рождение ребёнка
09.05.1934

Сын: Анцыпов Григорий Константинович

Мать ребёнка: Анцыпова (Горошко) Ольга Никифоровна

Смерть
10.08.1944

Мы используем куки для улучшения работы сайта.