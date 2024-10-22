Анцыпов Константин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти10.08.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Анцыпов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анцыпов Николай Константинович
Мать ребёнка: Анцыпова (Горошко) Ольга Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1932
Дочь: Соболь (Анцыпова) Анна Константиновна
Мать ребёнка: Анцыпова (Горошко) Ольга Никифоровна
Рождение ребёнка
09.05.1934
Сын: Анцыпов Григорий Константинович
Мать ребёнка: Анцыпова (Горошко) Ольга Никифоровна
Смерть
10.08.1944