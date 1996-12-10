Анцыпова (Горошко) Ольга Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1905
Дата смерти10.12.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1905
Отец: Горошко Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анцыпов Николай Константинович
Отец ребёнка: Анцыпов Константин Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1932
Дочь: Соболь (Анцыпова) Анна Константиновна
Отец ребёнка: Анцыпов Константин Андреевич
Рождение ребёнка
09.05.1934
Сын: Анцыпов Григорий Константинович
Отец ребёнка: Анцыпов Константин Андреевич
Смерть
10.12.1996