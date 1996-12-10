Анцыпова (Горошко) Ольга Никифоровна ?.07.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анцыпова (Горошко) Ольга Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1905

Дата смерти

10.12.1996

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1905

Отец: Горошко Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анцыпов Николай Константинович

Отец ребёнка: Анцыпов Константин Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анцыпов Константин Андреевич

Рождение ребёнка
14.10.1932

Дочь: Соболь (Анцыпова) Анна Константиновна

Отец ребёнка: Анцыпов Константин Андреевич

Рождение ребёнка
09.05.1934

Сын: Анцыпов Григорий Константинович

Отец ребёнка: Анцыпов Константин Андреевич

Смерть
10.12.1996

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