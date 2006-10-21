Лаврик (Иванюк) Мария Иванюк
Место рождения
Дата рождения22.07.1908
Дата смерти21.10.2006
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1908
Отец: Иванюк Аврам Иванюк
Мать: Иванюк Олена
Рождение ребёнка
09.08.1928
Сын: Лаврик Иван Лаврик
Отец ребёнка: Лаврик Никанор Лаврик
Рождение ребёнка
12.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лаврик Никанор Лаврик
Смерть
21.10.2006