Лаврик (Иванюк) Мария Иванюк 22.07.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лаврик (Иванюк) Мария Иванюк

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Место рождения

Хоменки, Вінницька область

Дата рождения

22.07.1908

Дата смерти

21.10.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1908

Отец: Иванюк Аврам Иванюк

Мать: Иванюк Олена

Хоменки, Вінницька область
Рождение ребёнка
09.08.1928

Сын: Лаврик Иван Лаврик

Отец ребёнка: Лаврик Никанор Лаврик

Рождение ребёнка
12.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаврик Никанор Лаврик

Хоменки, Вінницька область
Смерть
21.10.2006

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