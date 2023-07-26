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Кабикова Анна Дорофеевна

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Место рождения

Щетино, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

14.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Кабиков Дорофей Васильевич

Мать: Кабикова (Иванова) Александра Семеновна

Щетино, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бархатов Федор Моисеевич

Рождение ребёнка
10.09.1904

Дочь: Бархатова Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Бархатов Федор Моисеевич

Рождение ребёнка
10.07.1906

Сын: Бархатов Федор Федорович

Отец ребёнка: Бархатов Федор Моисеевич

Рождение ребёнка
27.12.1907

Сын: Бархатов Борис Федорович

Отец ребёнка: Бархатов Федор Моисеевич

Рождение ребёнка
22.12.1909

Дочь: Бархатова Нина Федоровна

Отец ребёнка: Бархатов Федор Моисеевич

Рождение ребёнка
16.02.1911

Сын: Бархатов Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Бархатов Федор Моисеевич

Рождение ребёнка
28.05.1917

Сын: Бархатов Леонид Федорович

Отец ребёнка: Бархатов Федор Моисеевич

Рождение ребёнка
13.11.1931

Сын: Бархатов Павел Федорович

Отец ребёнка: Бархатов Федор Моисеевич

Смерть
14.01.1960

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