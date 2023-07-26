Кабикова Анна Дорофеевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти14.01.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1904
Дочь: Бархатова Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Бархатов Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
10.07.1906
Отец ребёнка: Бархатов Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
27.12.1907
Отец ребёнка: Бархатов Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
22.12.1909
Дочь: Бархатова Нина Федоровна
Отец ребёнка: Бархатов Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
16.02.1911
Сын: Бархатов Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Бархатов Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
28.05.1917
Сын: Бархатов Леонид Федорович
Отец ребёнка: Бархатов Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
13.11.1931
Отец ребёнка: Бархатов Федор Моисеевич
Смерть
14.01.1960