Бархатов Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1931
Дата смерти22.09.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1931
Отец: Бархатов Федор Моисеевич
Мать: Кабикова Анна Дорофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1953
Мать ребёнка: Егорова Антонина Александровна
Рождение ребёнка
27.08.1962
Мать ребёнка: Бархатова Людмила Сергеевна
Смерть
22.09.2001