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Бархатов Павел Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1931

Дата смерти

22.09.2001

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1931

Отец: Бархатов Федор Моисеевич

Мать: Кабикова Анна Дорофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Антонина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бархатова Людмила Сергеевна

Рождение ребёнка
08.09.1953

Сын: Бархатов Борис Павлович

Мать ребёнка: Егорова Антонина Александровна

Рождение ребёнка
27.08.1962

Сын: Бархатов Павел Павлович

Мать ребёнка: Бархатова Людмила Сергеевна

Смерть
22.09.2001

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