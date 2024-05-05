Пешкова (Колосова) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1955
Бракосочетание
1977
Рождение ребёнка
29.10.1977
Сын: Сабанский Виталий Сергеевич
Отец ребёнка: Сабанский Сергей Иванович
Рождение ребёнка
23.10.1978
Сын: Сабанский Вячеслав Сергеевич
Отец ребёнка: Сабанский Сергей Иванович
Развод
1991
Бракосочетание
1992
Рождение ребёнка
27.02.1992
Дочь: Каверзина (Пешкова) Виктория Анатольевна
Отец ребёнка: Пешков Анатолий Иванович