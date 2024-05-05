Пешкова (Колосова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова (Колосова) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1955

Отец: Колосов Николай Григорьевич

Мать: Колосова (Логунова) Августа Константиновна

Бракосочетание
1977

Муж: Сабанский Сергей Иванович

Рождение ребёнка
29.10.1977

Сын: Сабанский Виталий Сергеевич

Отец ребёнка: Сабанский Сергей Иванович

Рождение ребёнка
23.10.1978

Сын: Сабанский Вячеслав Сергеевич

Отец ребёнка: Сабанский Сергей Иванович

Развод
1991

Муж: Сабанский Сергей Иванович

Бракосочетание
1992

Муж: Пешков Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
27.02.1992

Дочь: Каверзина (Пешкова) Виктория Анатольевна

Отец ребёнка: Пешков Анатолий Иванович

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