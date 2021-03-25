Колосова (Логунова) Августа Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1930
Дата смерти25.03.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алёхина (Колосова) Любовь Николаева
Отец ребёнка: Колосов Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1955
Дочь: Пешкова (Колосова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Колосов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
02.07.1962
Сын: Колосов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Колосов Николай Григорьевич
Смерть
25.03.2021