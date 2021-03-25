Колосова (Логунова) Августа Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Логунова) Августа Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1930

Дата смерти

25.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алёхина (Колосова) Любовь Николаева

Отец ребёнка: Колосов Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
29.03.1955

Дочь: Пешкова (Колосова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Колосов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
02.07.1962

Сын: Колосов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Колосов Николай Григорьевич

Смерть
25.03.2021

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