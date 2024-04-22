Залесская (Гультяева) Агриппина Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
10.11.1896 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.10.1897 ст.
Дочь: Залесская Мария Анисимовна
Отец ребёнка: Залесский Анисим Федотович
Рождение ребёнка
01.08.1900 ст.
Дочь: Залесская Евдокия Анисимовна
Отец ребёнка: Залесский Анисим Федотович
Смерть
Неизвестно