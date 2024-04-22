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Залесский Анисим Федотович

Место рождения

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
10.11.1896 ст.

Жена: Залесская Агриппина Иосифовна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.10.1897 ст.

Дочь: Залесская Мария Анисимовна

Мать ребёнка: Залесская Агриппина Иосифовна

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1900 ст.

Дочь: Залесская Евдокия Анисимовна

Мать ребёнка: Залесская Агриппина Иосифовна

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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