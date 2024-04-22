Залесский Анисим Федотович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
10.11.1896 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.10.1897 ст.
Дочь: Залесская Мария Анисимовна
Мать ребёнка: Залесская Агриппина Иосифовна
Рождение ребёнка
01.08.1900 ст.
Дочь: Залесская Евдокия Анисимовна
Мать ребёнка: Залесская Агриппина Иосифовна
Смерть
Неизвестно